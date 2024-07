Traffico Roma del 28-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani in leggero aumento ilsulle strade della capitale rallentamenti e code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra la puntina e l’abbia file in direzione disulla via Pontina tra Castelno e Spinaceto cose poi sulla diramazionesud della A1 in entrata sul Raccordo Anulare in città per incendio su Viale Palmiro Togliatti chiuso Vicolo di Ponte Mammolo fino al 19 di agosto la Tangenziale Est per lavori è chiusa tra viale Castrense è Largo Passamonti vera in direzione dello Stadio Olimpico inevitabili ripercussioni per ildi zona maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità