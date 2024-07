Sulla strada provinciale 91 via anche l’ultimo semaforo | La rotatoria è più sicura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Vanno via via sempre più scomparendo gli impianti semaforici lungo la91, una delle più trafficate della Bergamasca, che passa dalla Val Calepio collegando il Basso Sebino con il distretto della gomma, l’autoe la città di Bergamo. L’obiettivo è snellire la circolazione e garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti: meno tempo in coda ai semafori, meno inquinamento e un flusso di traffico costante e senza improvvisi stop imposti dai semafori.impianto rimasto in zona, nel territorio di Villongo, avrà vita breve: l’adozione della variante al Pgt ha sbloccato l’iter per realizzare unache sostituirà gli stop finora regolati con le frecce del, puntando a mettere in sicurezza l’incrocio.