Russia | Putin ‘se Usa dispiegano missili in Germania annulliamo moratoria su armi’

(Di domenica 28 luglio 2024) Mosca, 28 lug. (Adnkronos) – Se gli Stati Uniti manderanno armi in, lasi considererà libera da unasul dispiegamento delle sue armi d’attacco. Lo ha affermato il presidente russo Vladimirdurante la Giornata della Marina a San Pietroburgo.ha sottolineato che alla portata di tali armi ?si troveranno importanti strutture di controllo governativo e militare russi, centri amministrativi e industriali e infrastrutture di difesa. E il tempo di volo verso obiettivi sul nostro territorio per tali, che in futuro potrebbero essere dotati di testate nucleari, sarà di circa 10 minuti”.