Roma | Un anello ‘speciale’ per spaccare i vetri delle auto in sosta così i ladri depredano i turisti

(Di domenica 28 luglio 2024) Un‘forgiato’ appositamente per mandare in frantumi imacchine inripulisconoe viaggiatori in vacanza nella Capitale. Bastano pochi istanti per far sparire nel nulla valige ed effetti personali. Trasformando la villeggiatura in incubo. I Carabinieri – (ilcorrieredellacitta.com)Furti allein, ci risiamo. Ieri sera, due persone sono state notate a bordo di un’vettura a noleggio mentre si avvicinavano conmanovre sospette ad una BMW con targa bulgara, insul lungotevere Aventino. Una donna è scesa dal veicolo e con unappuntito fatto “ad hoc” perha colpito il deflettore posteriore dell’vettura mandandolo in frantumi. Una tecnica fulminea con la quale in pochi istanti i malviventi ottengono l’accesso ai veicoli.