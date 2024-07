Parigi 2024 tennis | rinviato a lunedì l’esordio di Errani Paolini nel doppio femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Slitta ulteriormente il match di primo turno di Sarae Jasminenelalle Olimpiadi di. Le due azzurre, opposte alle neozelandesi Routliffe/Sun, erano attese in campo sabato ma non hanno potuto giocare a causa della pioggia. Non sono scese in campo neppure della giornata di domenica, poiché i match precedentemente in programma sul Campo 9 si sono prolungati e la sfida sarebbe iniziata in tarda serata. Gli organizzatori hanno dunquel'incontro, insieme a tutti gli altri doppi femminili, a29 luglio.