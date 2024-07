Parigi 2024 dal nuoto il primo oro azzurro | super Martinenghi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 lug. (askanews) – La prima medaglia d’oro per l’Italia all’Olimpiade diè arrivata, alla fine di una giornata che aveva riservato un grande inizio, grazie alle medaglie della pistola, ma poi una serie di delusioni, soprattutto dalla scherma e dal Judo. A portare un trionfo inatteso è stato Nicolò, che ha vinto la finale dai 100 rana con un finale strepitoso, battendo Peaty e Fink, che hanno chiuso alla pari a 2 centesimi dall’. “A un certo punto ho chiuso gli occhi, non pensavo a niente – ha detto-. Questa medaglia è per tutti e quella olimpica è la vittoria che mi mancava ancora dopo avere vinto gli Europei e i Mondiali. Viviamo per tutto questo, per questi momenti, non ho parole per descrivere l’emozione ora”.