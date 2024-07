Lovere angolo di paradiso sul lago d’Iseo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 luglio 2024). Incantevole borgo affacciato sulle sponde delè una meta ideale per chi desidera un mix perfetto di arte, storia e natura. Questo affascinante villaggio, inserito tra i Borghi più belli d’Italia, offre un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. iniziare la giornata con una passeggiata lungo il lungoè un must. La camminata dioffre una vista spettacolare sul, con le montagne che si riflettono nelle acque tranquille. Le barche colorate, le panchine panoramiche e i caffè all’aperto creano un’atmosfera rilassante e pittoresca, perfetta per un inizio di giornata sereno. Proseguendo, è imperdibile una visita alla Basilica di Santa Maria in Valvendra. Questo capolavoro rinascimentale, costruito nel XV secolo, è noto per la sua imponente facciata e gli interni affrescati.