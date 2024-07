LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la qualificazione di Sollazzo e Bonazzi

Leggi tutta la notizia su oasport

11:21 9.9 e 10.1 invece perche ancora ha tirato solo due colpi 11:20 Sale di colpiche spara un bel 10.8, poi un 10.6 e termina la prima parte di serie con un 10.0 e 62.9. Azzurro al momento diciottesimo. 11:18 10.2 e 10.4 nei primi due colpi di11:15 SI PARTE!no le qualificazioni della carabina 10 m maschile 11:12 Da capire anche l'atteggiamento di Edoardo, alla prima partecipazione olimpica. A volte "l'inesperienza" nella rassegna a cinque cerchi può rivelarsi un vantaggio, almeno in. 11:10 Cinque minuti e partiranno le qualificazioni 11:06 Il format lo conosciamo: i primi otto tiratori strappano il pass per la finale! Sono in tutto 54 i partecipanti in totale. 11:03 Sarà unadi difficile lettura quella che vivremo nella prossima ora.