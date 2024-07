Gli Anelli del Potere 2 Glorfindel potrebbe apparire – SDCC 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 28 luglio 2024) Glidelhanno presentato al Comic-Con un altro personaggio del Signore deglitagliato dai film, che occupa uno strano spazio nella mente del fandom. L’elfoera originariamente colui che trasportava Frodo ferito a Gran Burrone per farlo guarire, mentre i Nazgûl lo inseguivano. Nel primo film è stato sostituito da Arwen per snellire la narrazione, anche se forse appare ancora come personaggio secondario.fu ucciso in battaglia con un Balrog nella Prima Era, ma il suo spirito fu rimandato nella Terra di Mezzo dai Valar, conferendogli poteri simili a quelli di Gandalf e Sauron. Questoè il motivo per cui è un personaggio ricco di potenziale, soprattutto nell’arco di tempo rappresentato nella serie, quando il conflitto con Sauron inizia a prendere forma e Gandalf è appena arrivato nella Terra di Mezzo.