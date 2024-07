Djokovic-Nadal Olimpiadi Parigi 2024 | orario preciso programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Novakcontro Rafael: il secondo turno da molti sognato è qui, e si giocherà sul Court Philippe Chatrier. Il campo in terra rossa più importante al mondo va dunque a ospitare il confronto numero 60 tra i due, che poi arriva anche a 16 anni dalla prima volta olimpica.è anche questo. Allora, a Pechino, fu semifinale: la vinse, che poi andò a prendersi l’oro contro il cileno Fernando Gonzalez, alias Mano de Piedra. Complessivamente il testa a testa dice 30-29 per il serbo, ma i due non si trovano di fronte dal Roland Garros 2022, quando il mancino di Manacor girò la sorte e vinse in quattro set, prendendosi poi il torneo. Sembra quasi curioso rimarcare come i due si siano affrontati per la prima volta 18 anni fa proprio in terrana.