Ditemi come sta! | Annalisa ferma il concerto per il malore di un fan IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Lo scorso venerdìè sbarcata a Villa Bellini a Catania per una delle tappe del suo tour estivo. Durante lo show però la cantante si è accorta subito che qualcuno tra il pubblico si è sentito male. Quindi l’artista hato la musica e ha invitato i soccorritori ad entrare in azione, indicando il punto esatto tra la marea di persone. “sta. Per favore avvisatemi dopo, fatemi sapere cosa succede. Speriamo che sia tutto ok”, ha detto preoccupata. Poi la comunicazione da parte della produzione che ha rasserenato gli animi: “Ah ecco, è a posto ragazzi, mi hanno detto che è tutto ok. Qualsiasi cosa ditemelo, grazie a voi che vi siete sbracciati, io non mi ero accorta da qui, grazie mille davvero”. E lo show è proseguito senza problemi. @mariachiara.