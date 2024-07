Campionati di break Vince una cittadina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Chiara Ceseri si conferma campionessa italiana didance aiRimini nella categoria 16-18 anni. Un nuovo importante risultato per la giovane atleta di Pontassieve che, sempre nel mese di luglio, è stata premiata al Salone d’onore del Coni dalla Presidente Federale Laura Lunetta e dal Presidente del Coni Malagò. Ladance da quest’anno e’ per la prima volta disciplina olimpica. Chiara è stata anche scelta dalla federazione italiana per partecipare alle selezioni per le Olimpiadi. Dopo una serie di prove che si sono svolte in tutto il mondo, per poco non si è qualificata per la rassegna di Parigi. L.B.