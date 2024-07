Autonomia | Ruotolo Pd ' firme salgono a oltre 146mila Campania in prima linea'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 lug (Adnkronos) - "L'Italia è una e indivisibile come dice la nostra Costituzione. La raccolta delleper il referendum contro l'differenziata è partita alla grande. Migliaia diai banchetti organizzati dovunque". Lo dice Sandro, europarlamentare e componente della segreteria Pd. "Ma la novità assoluta è che in meno di due giorni146 mila persone hanno firmato per lavolta on line sulla piattaforma istituzionale. Laè la regione che guida questa campagna referendaria. La gente ha capito che il disegno leghista è di dividere il Paese in due: da una parte i ricchi e dall'altra parte i poveri. Noi vogliamo garantire invece i diritti per tutti e non solo per chi nasce al Nord. Senza un Mezzogiorno competitivo l'Italia non ha futuro” , aggiunge. .