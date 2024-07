WWE | Bianca Belair & Jade Cargill pronte a riprendersi i titoli di coppia E’ caos a SmackDown

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024) In attesa di vederne lo scontro titolato in via ufficiale,e le campionesse difemminili WWE ci hanno regalato un piccolo antipasto in quel di. Le ex campionesse sono entrate in rotta di collisione con le detentrici delle cinture, Alba Fyre e Isla Dwan, le quali hanno ben scelto di attaccarle alle spalle durante un promo nello show blu. Il segmento si è poi concluso con lae lacapaci di fare completamente piazza pulita all’interno del quadrato, facendo ben intendere alle campionesse di non avere vita facile con loro. .@; @WWE just took out the WWE Tag Team Champions, @wwealba and @IslaDawn, in HEELS! #pic.twitter.com/lrNQuZjUpM— WWE (@WWE) July 27, 2024 Riusciranno ale cinture?