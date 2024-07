Spaccate l’ondata non si ferma Raid e danni ingenti al palasport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) di Massimo Bagiardi Non si arresta il fenomeno dellea . Un qualcosa di incredibile, furti su furti aidelle piccole attività che con cadenza quasi giornaliera vengono prese di mira giusto per pochi spiccioli, a volte nemmeno quelli come potuto constatare in passato. Nella notte tra giovedì e venerdì attorno alle 2 sono entrati all’interno del palazzetto di via Genova, dove si allena la società cestistica cittadina della Sinergy, arrecandoalle porte ma uscendo a mani vuote: "E’ la seconda volta che accade dal maggio scorso ed è successo in un’altra occasione – precisa il presidente della società Gabriele Marchionni – ma oltre che a fare qualche danno alla porta non hanno portato via niente semplicemente perché non c’era da portare via niente. Le immagini delle nostre telecamere sono state consegnate ai Carabinieri".