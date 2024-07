Rassegna Gossip ‘I Cesaroni’ tornano in tv

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 27 luglio 2024) Ci sono tanti appassionati che hanno atteso ben 10 anni per sentirsi dire che presto torneranno I Cesaroni. E ha confermarlo è anche l’attore Claudio Amendola. Care lettrici e cari lettori di Velvet, Mediaset cala i suoi assi puntando grandi eventi. A cominciare da Amici/Verissimo, un progetto Fascino in collaborazione con Verissimo. Ci saranno due serata speciali ma che potrebbero diventare tre, con l’intento di celebrare gli artisti nati dal talent show. Maria De Filippi e Silvia Toffanin lavoreranno insieme e le serate verranno condotte dalla stessa Toffanin. Il Volo ha rinnovato e prolungato il contratto con Mediaset per altri due anni. Difatti, i tre artisti faranno il concerto di Natale di quest’anno e anche quello dell’anno prossimo, tre serate in primavera 2025 e tre serate in quella del 2026.