Previsioni meteo caldo africano è allerta in Emilia Romagna | quando finisce

(Di sabato 27 luglio 2024) Bologna, 27 luglio 2024 – Ilè tornato a farsi sentire in. Come preannunciato da un’intervista al Carlino delrologo Pierluigi Randi, nel weekend è previsto un rialzo importante delle temperature oltre al ritorno di un’afa asfissiante nella nostra regione. Colpa ddell’anticiclone Caronte che infiamma tutta l’Italia. Ora – a conferma di ciò – arriva anche l’perlanciata dagli esperti di Arpae.per ilestremo: ecco dove L’gialla per temperature elevate riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. "Nella giornata di domenica 28 luglio sono previste temperature massime elevate sulle aree di pianura e pedecollinari, con valori superiori a 38 gradi”, recita il bollettino di Arpae.