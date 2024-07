Nuoto Nicolò Martinenghi in semifinale nei 100 rana alle Olimpiadi in gestione Viberti nella top-16

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Prima giornata di batterie per l’Ital-in questedi Parigi 2024 e, bronzo olimpico nei 100a Tokyo, si è presentato nelle heat della specialità per iniziare al meglio il proprio percorso. Ultimamente, il lombarda fatica un po’ a esprimersi al mattino e le sensazioni di pesantezza in acqua ci sono state anche oggi. Lo si è notato specialmente per come Tete abbia gestito la prima vasca, forse un po’ troppo lenta.seconda l’azione è stata più incisiva e così ha ottenuto un crono da 59.39, il quarto di una serie di batterie in cui un po’ tutti i big hanno controllato la situazione. Basti pensare che il migliore sia stato l’olandese Caspar Corbeau (59.04) a precedere il britannico Adam Peaty (59.18), il bielorusso Ilya Shymanovich (59.25) e appunto, che ha stampato il medesimo riscontro dell’altro olandese Arno Kamminga (59.39).