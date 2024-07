Nicolai-Cottafava Beach volley Subito in campo gli azzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Saranno gliPaoloe Samuelela prima coppia italiana a scendere innel torneo di, in programma al “Tower Eiffel Stadium”. La coppia, inserita nella pool A, questa sera dalle 23 affronterài qatarioti Cherif-Ahmed, bronzo a Tokyo 2020., allenati da Simone Di Tommaso, sono teste di serie numero 12 del tabellone: 7 in totale i precedenti tra le due coppie, con un bilancio di 4 vittorie e 3 sconfitte per gli. Per Paolosarà la quarta Olimpiade, mentre per Samuelesi tratta dell’esordio assoluto nella manifestazione a cinque cerchi. Completano la pool A, quella degli, gli svedesi Ahman-Hellvig (vice campioni mondiali e numero 1 del world ranking) e gli australianidis-Carracher.