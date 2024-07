MotoGP | Bagnaia-Marquez una coppia che scoppia in Ducati?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Unache potrebbe fare faville insieme o spaccare, forse irrimediabilmente, l’intero box della. Non esisteranno, infatti, terze vie percorribili. E Gigi Dall’Igna, in cuor suo, lo sa benissimo. Laè certamente la più titolata (insieme) all’interno del prossimo Motomondiale 2025, ma entrambi correranno per cercare di portare a casa l’alloro iridato nella stagione che verrà. Francescosi sente (confermato anche da Borgo Panigale) l’alfiere della Nuvola Rossa, mentre Marcha accettato il passaggio nel team ufficiale per lanciare la sua corsa al trono più ambito dopo anni bui in Honda che lo avevano portato a mettere da parte l’orgoglio accettando Gresini Racing, una squadra satellite, per riscoprirsi competitivo. Due centauri che condivideranno, quindi, la stessa moto e lo stesso box, ma anche le stesse ambizioni.