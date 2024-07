Morso da un delfino mentre nuotava in mare | 20enne portato in ospedale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Attratto dalla vista di unche si avvicinava a lui, un ragazzo di 20 anni è stato aggredito dall’animale ed è finito inIlsolitamente viene individuato dall’essere umano come uno degli animali più intelligenti e affettuosi che esistono. C’è chi li definisce i cani del, trovando delle analogie con gli amici a quattro zampe. In effetti questa similitudine potrebbe non essere così sbagliata. Esattamente come il cane, anche ilha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. La sua intelligenza non può certamente essere messa in discussione, così come la sua capacità di creare legami affettivi con altre specie. Anche a loro piace giocare, scherzare e confrontarsi, caratteristiche che talvolta diventano uno spettacolo negli zoo acquatici più famosi. Unha aggredito un bagnante (Pixabay) – Notizie.