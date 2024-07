Mkhitaryan inamovibile in Inter-Las Palmas… Con un nuovo ‘ruolo’!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di-Las Palmas, gara in programma al Dino Manuzzi di Cesena alle 19.30. Con l’Henrikh, questa sera in una nuova veste.– La grande importanza di Henrikhnello scacchiere di Simone Inzaghi si dimostra anche questa sera, con l’armeno che sarà regolarmente in campo da titolare per-Las Palmas. A centrocampo, con lui, Kristjan Asllani in cabina di regia e Piotr Zielinski, alla seconda uscita con la maglia nerazzurra dopo il test di lunedì contro la Pergolettese. Ma non solo: vista l’assenza di Lautaro Martinez e la presenza soltanto in panchina di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, sarà proprio lui questa sera a indossare la fascia di capitano al braccio. Guidando così i compagni sotto una “nuova” veste.