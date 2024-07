Milano vende birre in bottiglie di vetro d’asporto | sospesa la licenza a un locale in Chinatown

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Il Comune diera stato chiaro e tra le polemiche, a inizio maggio, era stata emesso l'ordinanza “anti-” aveva espresso il divieto dire alcolici india tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla 'movida'. Ma in via Cesariano, zona, qualcuno non ha rispettato l’ordinanza comunale e per questo il questore di, Bruno Megale è intervenuto: il decreto ha coinvolto il‘New Kisho’, che per tre giorni si vedela