Matteo Berrettini non si ferma più la rinascita del tennista romano | vince anche all’Atp di Kitzbuhel e scala il ranking

(Di sabato 27 luglio 2024) Continua la nuova fase di ripresa per, che ha trionfatoal torneo Atp 250 dibattendo in due set (7-5, 6-3) il francese Hugo Gaston. È il secondo successo consecutivo per il, dopo la vittoria al torneo di Gstaad domenica scorsa. Decimo titolo perdopo la finale austriaca e decima vittoria di fila sulla terra rossa, senza aver ceduto neun set. L’azzurro ora si gode un periodo di grandi successi, dopo mesi tribolati passati tra infortuni e polemiche per la sua relazione ormai finita, così come sta succedendo nell’ultimo periodo a Jannik Sinner. «È stata una settimana pazza – ha commentato– Ovviamente ora c’è un po’ di stzza, ma è una stzza “buona”. Hugo mi ha fatto sudare».