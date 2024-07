Manica di scemi se lo deve aspettare | fango su Sinner si scatena Adriano Panatta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) L'assenza di Jannikdalle Olimpiadi a causa di una tonsillite hato un acceso dibattito: avrebbe dovuto tentare comunque? Oppure le sue condizioni di salute gli impediscono davvero di volare a Parigi? Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha espresso il suo dispiacere da "Casa Italia" a Parigi dopo la cerimonia di inaugurazione: "Il rammarico è evidente, ma è altrettanto chiaro chenon può partecipare al torneo". Malagò ha dichiarato di avere completa fiducia nelle parole di: "Fiducia cieca in quello che mi ha detto, non posso e non è giusto aggiungere nulla". Questo sottolinea il rispetto per le condizioni di salute del giovane tennista, confermando che la sua assenza è giustificata e inevitabile.