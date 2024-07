Luol Deng una vita per il basket e per il Sud Sudan

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - Da rifugiato diventato poi una stella dell'NBA,ha lavorato senza sosta per tutta la sua carriera per sviluppare ilnella sua travagliata patria del Sud, come presidente della federazione, come dirigente e talvolta anche come allenatore. E in soli quattro anni ha reso le "Bright Stars" del Suduna delle migliori squadre dell'Africa, raggiungendo un traguardo storico con la partecipazione per la prima volta alle Olimpiadi di Parigi. Come giocatore,è stato un'icona delese, poi delsudese dopo l'indipendenza del Paese nel luglio 2011. Ha seguito le orme del gigante Manute Bol, il primoese del sud a giocare nella NBA tra il 1985 e il 1995.