LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gran Bretagna in testa Cina e Giappone in grande spolvero!

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – Startlist e ordine di rotazione 16:28 Attenzione perchè se laè questa non può che essere considerata lade favorita per l’oro a squadre, arriva un altro over 15 con il 15.333 di Boheng Zhang alle parallele pari. 16:25 Arrivano ottime notizie per la Francia: Samir Ait Said, da individualista, fa segnare il terzo punteggio agli anelli (14.966). 16:22 Riprende lo show dellacon il 14.800 di Ruoteng Xiao, potrebbe comunque non bastare per la finale visto illlo folle a questo attrezzo. 16:20 Nella terza rotazione vedremo l’Ucraina al cavallo con maniglie, l’Olanda al volteggio, laalle parallele pari, ilalla sbarra e i gruppi misti al corpo libero e agli anelli. 16:17 Questa la classifica della seconda suddivisione dopo due rotazioni: 1.(88.699) 2.(88.698) 3.