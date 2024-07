L' inflazione turistica è quasi cinque volte quella generale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 luglio 2024) Un +3,6% su base annua, a giugno, che pesa sul settore, direttamente sui flussi di vacanzieri. Dopo due mesi estivi tiepidi il boom è previsto per agosto. Si attendono (indagine Demoskopika) 18,2 milioni di arrivi (+3,2% sul 2023), 85,6 milioni di presenze (+0,8%) e un giro d’affari di 18,8 miliardi di euro (+4,7%). Ma incombe la crescita dei prezzi, anche se l’Italia è tra le destinazioni “meno inflazionate” d’Europa. A dare spinta al turismo di agosto sarà il mercato estero, con più di 8,8 milioni di stranieri (+8,0%), ma sono in aumento anche gli italiani. Sei su dieci, cioè 30 milioni di persone, hanno nei piani una vacanza e significa il 9% in più rispetto al 2023. Ed è boom delle ferie outdoor, con una percentuale di preferenza che passa dal 15% dell’anno scorso al 22% di oggi (Osservatorio del turismo outdoor di Enit con Human Company e Istituto Piepoli).