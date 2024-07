Limatola l’Amministrazione Comunale abbassa la tassa sui rifiuti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune diguidato dal sindaco Domenico Parisi abbatte le tariffe Tari. E’ questa l’ottima notizia per i cittadini che vedranno recapitarsi a domicilio bollette deipiù basse rispetto a quelle dell’anno precedente. Lo ha reso noto il vicesindaco, Pina D’Angelo “L’approvazione del Pef – ha commentato la stessa nel relazionare sul punto in occasione dell’ultima seduta del Consiglio– è un adempimento di legge che consiste nell’approvazione di un Piano finanziario nel cui contesto vengono esaminati i costi che l’Ente sostiene per il servizio di raccolta dei, per poi definire le tariffe Tari, che, come sappiamo, è lache garantisce l’entrata per coprire i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei: ricordiamo che per legge i Comuni sono obbligati a coprire i costi sostenuti al 100%.