La Val Vertova rimane inaccessibile il sindaco | La messa in sicurezza costa oltre 1 milione di euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 luglio 2024). Rimarràper tutta l’estate l’eden seriano della Val, forse il luogo simbolo per il turismo naturale nell’area della Media Val Seriana. Dopo le copiose piogge di fine estate, lo scorso settembre era avvenuta un frana in Val de Grù, in località Clacchei, uno smottamento che ancora oggi di fatto rende non percorribile inil sentiero 244, la via che conduce verso le incantevoli pozze della valletta incastrata fra i monti Alben, Suchello e Cavlera. Nella serata di martedì 16 luglio si è svolto un incontro tra la nuova amministrazione comunale, guidata dal neo eletto primo cittadino Riccardo Cagnoni, e il “Presidio Valle”, un gruppo di lavoro istituito per studiare possibile soluzioni all’attuale situazione.