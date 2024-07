La comunità internazionale unita fermi le guerre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Le crisi in Ucraina e in Medio Oriente rappresentano sfide urgenti che richiedono l’attenzione e l’azione della. Non possiamo restare indifferenti di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani e dei principi democratici che si stanno verificando in queste regioni. È imperativo agire con determinazione per esercitare una maggiore pressione politica ed economica sui responsabili, fornire un sostegno concreto alle vittime e rafforzare le istituzioni internazionali impegnate nella promozione della pace e della sicurezza. Solo attraverso un impegno collettivo e risoluto possiamo sperare di porre fine a queste crisi e costruire un futuro più stabile e giusto per tutti. La situazione in Ucraina è particolarmente preoccupante. L’invasione russa ha causato una catastrofe umanitaria, con migliaia di morti e milioni di sfollati. Le città sono state devastate.