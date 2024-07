Inter-Las Palmas le formazioni ufficiali | nuovo capitano! Tanti rientri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024)-Lasalle ore 19.30 sarà la terza amichevole precampionato per la squadra di Inzaghi: sono appena uscite le. Inzaghi schiera la formazione vista contro la Pergolettese, ma occhio aiin panchina. SCELTE-Lasvedrà Simone Inzaghi schierare la stessa formazione già vista anche nell’ultima uscita contro la Pergolettese. In campo Lucien Agoumé in difesa nonostante le voci di una cessione sempre più concreta verso il Siviglia. A centrocampo spicca il nome, come sempre, di Henrikh Mkhitaryan che per l’occasione indossa anche la fascia da. Ottime notizie dalla panchina, si rivede infatti Francesco Acerbi che potrebbe anche avere uno spazio a gara in corso. Presenti anche gli italiani rientrati gli scorsi giorni.