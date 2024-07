Il rebus Molo Clementino | Stop alle grandi navi Ora arriva anche la diffida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Una "ad adempiere" in merito al progetto di banchinamento del fronte esterno delnel porto di Ancona. È quanto presentato dall’associazione Verdi Ambiente e Società, la Vas Aps Onlus, nei confronti di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per l’autorizzazione per la Valutazione ambientale strategica (Vas) più la Valutazione di impatto ambientale (Via), alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche, al Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche, alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (Abap) e al sindaco del Comune di Ancona Daniele Silvetti. "Ora ogni ente in indirizzo ha trenta giorni di tempo per rispondere e per dire alla città per quale motivo sono state così palesemente disattese le disposizioni vigenti in materia – hanno scritto in una nota dal Comitato Porto-Città di Ancona–.