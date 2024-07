Fiorentina prima sconfitta di stagione nell’amichevole con il Preston North End

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 27 luglio 2024)End –2-1: Woodman; Whiteman, Lindsay, Keane, Frøkjær, Brady, Thordarson, Greenwood, Hughes, Whatmough, Potts. Entrati: Cornell, Storey, Leedson, Riis, Holmes, Mawgne T., Pasiek, Best, Mawgne N., Pradic. Allenatore: Lowe.: Chiristensen; Kayode (72’ Comuzzo), Pongracic (58’ Ranieri), Baroncelli (72’ Biraghi); Dodo (82’ Caprini), Mandragora (82’ Bianco), Amatucci (58’ Infantino), Parisi; Munteanu (46’ Ikone), Sottil (72’ Brekalo); Kouame (72’ Kean). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Fortini, Kouadio, Krastev, Rubino, Barak. Allenatore: Palladino.RETI: 23’Lindsay, 31’ Mandragora, 43’ KeaneNOTE: Al 69’ Kouame sbaglia un calcio di rigore Secondo test in due giorni per la, con ilcome avversaria di turno.