De Vita Soccer conferma e fascia di capitano per un difensore millennial

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoImportanteper la De– calcio a 5, che ha annunciato il rinnovo di Umberto De. Ilclasse 2000, alla sua seconda stagione con la maglia bianco-giallo-rossa, sarà anche il nuovodella formazione allenata dal duo Corino-De. "Ringrazio la società per aver riposto fiducia in me – il commento di Umberto Dedopo la firma – sono molto contento della ried onorato di indossare ladi capitato. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare il massimo per la maglia aiutando la società a raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati". De, negli anni ha sempre dimostrato grandi potenzialità e soprattutto serietà e caparbietà.