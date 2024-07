Chi fugge chi resta chi prenota Che tipo da vacanza 2024 sei?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Iltore a Settembre. Gli garba essere il più intelligente di tutti. Il mare è migliore, a settembre. Costa di meno tutto. Aggiungere l’altro vantaggio strategico, la furberia micidiale: ad agosto negli uffici è fiacca desertica, non chiama nessuno, non c’è niente da fare. Sarà come non lavorare. Solo certe sere nella città torrida e fantasma gli prende un po’ di pucundrìa: sarò uno scemo? Che divertimento è partire quando tutti tornano? Era meglio stare nel carnaio d’agosto? – e così commenta le foto dal mare degli amici con un deciso “Milano ad agosto è bellissima!”, gli amici gli rispondono con un cuore, il cui significato è “sì sì, come no”. L’Apritore di Mente. Organizza viaggi da spaccarsi la schiena in giro per il mondo, è agosto eppur bisogna andar.