A22 | incidente gravissimo tra due mezzi Muore ragazza di 24 anni

(Di sabato 27 luglio 2024) Spaventosooggi all’alba, poco prima delle ore 6 in autostrada del Brennero, in corsia sud, fra Trento sud e Rovereto Nord, sull’A22. Purtroppo si registra una vittima, una donna straniera di 24, cittadina austriaca. L’auto a bordo della quale stava viaggiando è finita fuori strada, andando a impattare contro un tir fermo su una piazzola di sosta. È successo intorno alle 6 al chilometro 145, all’altezza dell’aeroporto Caproni di Mattarello. Si è trattato probabilmente di un colpo di sonno, perché la vettura è uscita di strada autonomamente, e non sono coinvolti altri. La donna è deceduta sul posto, mentre l’uomo al volante è rimasto ferito in modo grave.