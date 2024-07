Ziva – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024)Via Federico Faruffini, 2 – 20149Tel. 02/99266436 Sito Internet: www.pasticceria.it Tipologia: bar / pasticceria Prezzi: caffè 1,30€, monorigine 2/2,80€, doppio 2,40€, cappuccino 1,80€, lieviti 2/4€ Chiusura: Lunedì; Domenica pomeriggio OFFERTA Si conferma un ottimo indirizzo dove fare una pausa golosa, magari iniziando proprio dalla colazione, questa pasticceria che è anche bakery (si produce anche del pane e tanto altro) e caffetteria con specialty coffee. Tra le miscele presenti, provenienti da una roastery del bresciano, abbiamo optato per quella Guatemala da assaggiare in un espresso doppio, in cui ha sprigionato gli ottimi sentori di ananas e pera, lasciando una buona acidità in bocca. Per il cappuccino, invece, è stata utilizzata quella base composta da 93% di arabica e 7% di robusta: si è rivelato molto equilibrato e dalla schiuma setosa e soffice.