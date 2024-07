VIDEO – Inter al lavoro con il blocco Italia protagonista | si alza il ritmo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’nerazzurra torna al servizio di Simone Inzaghi e si immerge immediatamente nella preparazione. Ildell’ritrae i cinque azzurri impegnati in allenamento. RIPRESA – Continuano le sedute d’allenamento dell’nel ritiro di Appiano Gentile. Giorno dopo giorno i ritmi diiniziano adrsi, anche in vista della prossima amichevole. Proprio domani pomeriggio, infatti, la squadra di Simone Inzaghi sfiderà a Cesena il Las Palmas, che ha recentemente comunicato i giocatori convocati per la partita. A differenza delle due precedenti amichevoli, domani il mister piacentino avrà a diposizione il, che ha varcato i cancelli del gruppo sportivo dell’due giorni fa. Ai cinqueni proprio oggi si è unito anche Marko Arnautovic, di ritorno dalla pausa estiva dopo l’Europeo.