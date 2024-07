Valentina muore di tumore a 42 anni | si era sposata pochi giorni prima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una storia che ha commosso l’Italia, quella diBazzacco. Una donna di 42che ha lottato contro la malattia con tutta la forza che aveva e che purtroppo, però, alla fine si è dovuta arrendere. Lascia due bambine e il marito Cesare. Proprio con lui, visto il peggioramento delle sue condizioni di salute, aveva deciso di sposarladella morte a causa di, così da coronare il sogno che la coppia aveva ancora nel cassetto.Leggi anche: Netanyahu conferma: “Negoziatori a Roma nei prossimi” La donna abitava a Casella d’Asolo, in provincia di Treviso, dove era molto conosciuta per il suo impegno, in particolare, nelle attività della parrocchia e dell’asilo di Sant’Apollinare. Lavorava come impiegata al calzaturificio Dal Bello srl di Asolo ma da qualche tempo ormai era a casa.