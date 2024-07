Una corretta idratazione è il segreto di un allenamento efficace

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) - Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega l'importanza di mantenersi idratati durante l'attività sportiva Milano, 26 luglio 2024 – L'acqua è essenziale per la vita e per il mantenimento dello stato di salute generale dell'organismo, soprattutto durante la pratica sportiva, poiché il corpo perde liquidi attraverso la sudorazione, rendendo necessario reintegrarli per evitare di incorrere nella dis. È noto che l'esercizio fisico e l'assunzione della giusta quantità di acqua migliorano la qualità della vita delle persone, con benefici sia fisici che mentali. Al contrario invece, una vita sedentaria e la dis, possono portare all'aumento di malattie molto comuni come il diabete e i disturbi cardiovascolari.