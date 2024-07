Quando combatte Irma Testa alle Olimpiadi nella boxe | data orario avversaria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Partirà dai sedicesimidi Parigi 2024 il cammino di, campionessa iriin carica ma non inserita tra le teste di serie e dunque costretta ad affrontare un turno preliminare in più: la primadell’azzurra sarà la cinese Zichun Xu. L’incontro andrà in scenaserata di martedì 30 luglio,ore 22.08. Il pronostico è tutto per l’azzurra, che poi, in caso di successo, agli ottavi si ritroverà di fronte la colombiana Valeria Arboleda Mendoza, mentre ai quarti di finale ci potrebbe essere la sfida con la francese Amina Zidani o con la filippina Nesthy Petecio. Il penultimo atto potrebbe riservare il confronto con la kazaka Karina Ibragimova, infine in finale l’potrebbe essere Yu-Ting Lin (Cina Taipei).