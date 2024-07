Parigi 2024 | Rai 2 è rete olimpica ad ogni ora del giorno Attesa per la cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 26 luglio 2024) Scocca l’ora delle Olimpiadi di, a partire da questa sera alle 19.30 con lasulla Senna. La Rai sarà in primo piano a trasmettere i Giochi, con Rai 2 che per due settimane saràcon circa 15 ore di diretta aldi: ci sarà anche Celine Dion C’è grandeper lainaugurale, che per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici non si terrà in uno stadio. Saranno le rive della Senna a ospitare lo spettacolare show, con una parata di sei chilometri che si concluderà ai piedi della Torre Eiffel, dove sarà accesa la fiamma. Il fulcro sarà la sfilata delle delegazioni, che avverrà in ordine alfabetico partendo dalla Grecia, paese di origine delle Olimpiadi, fino alla Francia, nazione ospitante. Il tutto arricchito da performance musicali di danza e canto.