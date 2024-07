Non doveva succedere Alessandro morto a 26 anni per un incidente dopo una serata con amici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 4:00, la comunità di Milazzo è stata sconvolta dalla tragica morte diScalzo, un giovane di 26. Il ragazzo, residente in città, ha perso il controllo della sua moto Benelli Trk all’altezza del semaforo di San Giov, sull’asse viario di Piazza XXV aprile, schiantandosi violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. Secondo le prime ricostruzioni,stava facendo rientro a casaunatrascorsa in compagnia diall’Horizon, locale molto frequentato dai giovani della zona. >> Omicidio Pierina Paganelli, spunta l’audio della telefonata della nuora al 112 Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo a due ruote all’altezza del semaforo, andando a sbattere violentemente contro il palo.