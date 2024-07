Musica per tutti Montespertoli omaggia Bassi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tutto pronto in piazza Machiavelli aper la 15esima edizione del Festival Amedeo, dedicato al grande tenore montespertolese. Si parte stasera alle 21 con la Playtoy Orchestra e il suo coinvolgente concerto per grandi e piccini. Si tratta infatti della prima band al mondo che suona attraverso l’uso esclusivo di strumenti giocattolo e altri giocattoli in grado di emettere suoni. Nata nel 2001 è composta da cinque/sette musicisti. L’orchestra porta sul palco un modo di suonare che risulta divertentissimo e che aiuta bambini e ragazzi a entrare in un mondo, quello dellaclassica, troppo spesso considerato colto e difficile, ma che in realtà, può essere alla portata diproprio come un giocattolo.