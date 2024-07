LIVE F1 GP Belgio 2024 in DIRETTA | alle 17 00 la FP2 Verstappen pronto a dominare la Ferrari deve rispondere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Ricordiamo che dopo la tappa belga prenderanno il via le vacanze estive della F1. Si tornerà in azione nell’ultimo weekend di agosto con il GP d’Olanda a Zandvoort. 16.20 Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza del quattordicesimo appuntamento della stagione, siamo nel bel mezzo del momento clou del campionato e la situazione in griglia si fa sempre più rovente! 16.15 Buongiorno e benvenuti nella splendida Spa-Francorchamps! Tra 45 minuti esatti prenderà il via la seconda sessione di prove libere del GP del! 14.40 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 17.00 per la FP2. Sperando che non piova, tutti proveranno ad avvicinarsi a Super Max 14.38 In casaprima ora di lavoro con pochi sorrisi.