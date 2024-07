LIVE Berrettini-Hanfmann 6-4 6-4 ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | un break per set quarta finale in stagione per il romano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 Pauroso l’88% di punti vinti con la prima per, che porta a casa il 50% con la seconda mentreha il 68% di punti vinti con la prima e il 56% con la seconda. Una sola pallaconcessa dalnel match, annullata con uno degli 11 ace messi a segno. L’azzurro ne ha sfruttate due su otto. 14:10b.6-4, 6-4! Con un’altra ottima palla corta chiude la partita in un’ora e mezzo spaccata il. 40-30 Avanti tuttadopo aver azzeccato la risposta di rovescio. 40-15 Perfetta la smorzata dopo il servizio!! Due match point! 30-15 Doppio fallo (2°). 30-0 Servizio e dritto!! 15-0 Apre con una prima vincente il! 5-4 Tiene la battuta, servirà a breve per chiudere! A-40 Non rientra il passante in slice del. 40-40 Prima vincente.