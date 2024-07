Le spiagge d’oro Forte dei Marmi contagia la Versilia E i prezzi volano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024)dei, 26 luglio 2024 – È il paese dove badare a spese è peccato. In mezzo a Ferrari, signore agée che circolano sul triciclo con l’abito stirato dalla filippina e turisti dallo spiccato accento russo chiunque può sentirsi una star. È l’effettodei, il paese del lusso, deistellari e di una dimensione che, nel 2027, si prospetta ai livelli di Montecarlo vista l’apertura simultanea di nuovi hotel stellati. La polemica recente sulle tagliatelle all’astice pagate 90 euro si è tradotta in un ping pong di commenti. Un cliente dopo aver consumato il pranzo in famiglia al bagno Cesare ha pensato di postare sui social quello scontrino da capogiro che è stato subito motivato dal titolare dello stabilimento: “l’astice, come indicato sul menù, costa 18 euro l’etto e noi ne mettiamo mezzo chilo in ogni piatto”.