Inter nuovo test contro il Las Palmas | Inzaghi ritrova gli azzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 luglio 2024 – L'ultimo a varcare i cancelli del centro sportivo dell'ad Appiano Gentile, tra i reduci dell'Europeo, è stato oggi Marko Arnautovic. Due giorni fa sono invece rientrati nei ranghi i cinque giocatori "prestati" all'Italia di Luciano Spalletti: Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi. Dovrebbero scendere in campo per un primo assaggio di campo già domani alle 19.30 nelamichevole che attende i nerdi Simone. Avversario a Cesena sarà il Las. Oltre alla colonia degli italiani potrebbe avere spazio Francesco Acerbi, che all'Europeo ha dovuto rinunciare per infortunio e da poco è tornato a lavorare in gruppo. Grandeesse attorno a Mehdi Taremi.