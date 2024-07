Here After – L’aldilà recensione | tra horror e thriller psicologico la morte non fa così paura

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) La nostradivelato didiretto da Robert Salerno con protagoniste Connie Britton e Freya Hannan-Mills: un tentativo molto poco riuscito di coniugare la possessione demoniaca, la fede e il superamento del trauma Roma e le possessioni demoniache sembrano essere il filo conduttoredell’estate, se non fosse chein realtà prova a cambiare la formula in corsa avvicinandosi molto di più alla struttura e al tema di un Get Out. Robert Salerno dirige la coppia madre-figlia composta da Connie Britton e Freya Hannan-Mills in unche flirta con l’nella prima parte, per poi cambiare completamente pelle mentre affronta il tema della perdita, del trauma e del suo superamento.